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Дальнее зарубежье 10.05.2019 12:45

Посол РФ считает высказывания эстонских политиков о компенсации за "советскую оккупацию" их личной точкой зрения

Заявления некоторых эстонских политиков о необходимости потребовать с России компенсацию ущерба за "советскую оккупацию" отражают их личное мнение, а не государственную позицию Эстонии, заявил посол РФ в Эстонии Александр Петров.

"Я уже неоднократно высказывался по поводу того, что России предъявляются претензии в отношении компенсации некоего ущерба, причиненного в период так называемой советской оккупации. Меня обнадеживает, что каждый раз звучали официальные заявления представителей правительства Эстонии, в которых говорилось, что в данном случае речь идет о личном мнении конкретного министра или конкретного политика", - заявил А.Петров в пятницу радионовостям телерадиовещания Эстонии.

"Я исхожу из этого посыла, что и в данном случае речь идет о мнении одного, хотя и видного, эстонского политика", - добавил А.Петров.

Так он прокомментировал высказывания спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса в интервью еженедельнику Maaleht о том, что часть эстонской территории находится под оккупацией.

На тему требований компенсации или возврата части территорий РФ 9 мая в четверг высказался на правительственной пресс-конференции и министр внутренних дел Март Хельме.

По его словам, "двойных стандартов быть не должно, до сих пор в руках России находится и 5,2% территории Эстонии. Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос".

Он заявил также, что Эстония готова ждать с ратификацией пограничного договора с Россией, пока вопрос территорий не будет решен в плоскости международного права.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, КОМПЕНСАЦИИ, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]