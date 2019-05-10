Заявления некоторых эстонских политиков о необходимости потребовать с России компенсацию ущерба за "советскую оккупацию" отражают их личное мнение, а не государственную позицию Эстонии, заявил посол РФ в Эстонии Александр Петров.
"Я уже неоднократно высказывался по поводу того, что России предъявляются претензии в отношении компенсации некоего ущерба, причиненного в период так называемой советской оккупации. Меня обнадеживает, что каждый раз звучали официальные заявления представителей правительства Эстонии, в которых говорилось, что в данном случае речь идет о личном мнении конкретного министра или конкретного политика", - заявил А.Петров в пятницу радионовостям телерадиовещания Эстонии.
"Я исхожу из этого посыла, что и в данном случае речь идет о мнении одного, хотя и видного, эстонского политика", - добавил А.Петров.
Так он прокомментировал высказывания спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса в интервью еженедельнику Maaleht о том, что часть эстонской территории находится под оккупацией.
На тему требований компенсации или возврата части территорий РФ 9 мая в четверг высказался на правительственной пресс-конференции и министр внутренних дел Март Хельме.
По его словам, "двойных стандартов быть не должно, до сих пор в руках России находится и 5,2% территории Эстонии. Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос".
Он заявил также, что Эстония готова ждать с ратификацией пограничного договора с Россией, пока вопрос территорий не будет решен в плоскости международного права.
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