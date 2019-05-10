Более 230 граждан Казахстана эвакуированы из Сирии

Из Сирии 7 и 9 мая текущего года эвакуированы 231 гражданин Казахстана, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"По моему поручению 7 и 9 мая из Сирии эвакуирован 231 казахстанский гражданин, в том числе 156 детей, в основном дошкольного возраста, из них 18 сирот", - говорится в заявлении президента, опубликованном на странице пресс-секретаря главы Казахстана в социальных сетях.

"Эта масштабная гуманитарная акция стала продолжением операции "Жусан", которая была успешно проведена по указанию первого президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева в январе текущего года", - отмечается в заявлении К.Токаева.

По данным главы государства, в отношении всех прибывших граждан госорганами и неправительственными организациями проведены мероприятия по реабилитации, оказана медицинская, психологическая и социальная помощь.

"Уже сейчас можно рассказать о положительном эффекте данной работы. Вернувшиеся в январе этого года женщины отказались от радикального прошлого, устроились на работу, восстановили связи с родственниками. Дети пошли в школы и детские сады", - проинформировал президент.

По мнению К.Токаева, выехавшие в зоны боевых действий граждане Казахстана решились "на такой опрометчивый шаг под влиянием деструктивной, по сути, лживой пропаганды террористов".

"Теперь они возвращаются в Казахстан добровольно, в надежде начать новую жизнь. Их дети не должны страдать на чужбине и отвечать за ошибки своих родителей", - считает президент.

"Казахстан подтверждает свои обязательства по борьбе с терроризмом, а также оказанию всесторонней помощи гражданам, оказавшимся в трудной ситуации. Гуманитарная акция будет продолжена. Никто из наших людей не будет брошен на произвол судьбы", - отметил глава Казахстана.

Он также выразил благодарность сотрудникам министерства иностранных дел, Комитета национальной безопасности и других государственных органов, а также зарубежным партнерам, принявшим участие в указанной гуманитарной операции.

6 января текущего года в результате гуманитарной операции правоохранительных органов и МИД Казахстана из Сирии были эвакуированы 47 казахстанских граждан, в том числе 30 детей, 11 женщин и 6 мужчин.