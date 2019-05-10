Трое из пострадавших при взрыве на судне «Исрафил Гусейнов» на Каспии находятся в критическом состоянии – Минздрав Азербайджана

Семь из 14 пострадавших при взрыве на азербайджанском трубоукладочном судне «Исрафил Гусейнов» находятся в реанимационном отделении Центральной больницы нефтяников (ЦБН), сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» сотрудница пресс-службы Министерства здравоохранения Азербайджана Сафая Ахмедова.

«Семь человек, пострадавших при взрыве на судне «Исрафил Гусейнов», проходят лечение в реанимационном отделении ЦБН. У троих из них критическое положение, состояние еще четверых характеризуется как тяжелое», - сказала представительница Минздрава.

По ее словам, еще семеро из 14 пострадавших переведены в обычные палаты.

Как сообщалось, 8 мая примерно в 18:30 часов на трубоукладочном судне «Исрафил Гусейнов» произошел взрыв, повлекший за собой пожар. Во время инцидента ожоги различной степени тяжести получили 14 человек, в том числе граждане зарубежных государств.

В связи с происшествием Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье 162.1 (Нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению этих правил, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью человека) УК Азербайджана.

По предварительной версии, взрыв произошел во время ремонтных работ устранению неполадок в технологическом оборудовании.

Судно «Исрафил Гусейнов» находится на балансе ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» и арендуется компанией Saipem.

Расследованием причин взрыва занимается следственная группа, созданная из сотрудников Генпрокуратуры и МЧС республики.

Р.Бабаев