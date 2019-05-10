Незаконная эмиграция граждан Грузии во Францию является "головной болью" для французских властей, не имеющих возможность предоставить убежище всем обратившимся, заявил в пятницу в Тбилиси министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.
"Это совершенно ненормально, когда Грузия стоит на первом месте среди других стран по числу соискателей убежища во Франции. Мы рассматриваем Грузию как мирную и безопасную страну, поэтому аномально, когда столько грузинских граждан прибывают во Францию в поисках убежища. Это "головная боль для наших властей", - заявил министр К.Кастанер на совместном брифинге со своим грузинским коллегой Гиоргием Гахария.
При этом он отметил, что Франция не имеет возможности предоставить убежище всем желающим.
Как сообщил на брифинге глава МВД Грузии Г.Гахария, в ходе визита К.Кастанера в Тбилиси уже подписано двустороннее соглашение о совместных мерах по борьбе с грузинскими преступниками во Франции, а также по сокращению числа грузинских граждан, необоснованно обращающихся за предоставлением убежища во Франции.
"В плане борьбы с организованной преступностью соглашение предусматривает направление в Париж двух грузинских следователей, которые будут включены в расследовании преступлений, предположительно совершенных грузинскими гражданами. Что касается лиц, желающих получить убежище во Франции, в подписанном соглашении предполагается направление в Грузию представителей французских иммиграционных служб. Кроме того, грузинские представители иммиграционных служб будут находиться в аэропортах Парижа, Лиона и других городах, в которые будут осуществляться прямые авиарейсы из Грузии. Это превентивные меры, но они должны быть эффективны", - сказал Г.Гахария.
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