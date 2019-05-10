Глава МИД Японии надеется обстоятельно обсудить с Лавровым проблему мирного договора

Глава МИД Японии Таро Коно рассчитывает провести обстоятельную беседу с российским коллегой, обсудить проблему мирного договора, надеется вывести отношения двух стран на новый уровень.

"Подлинное партнёрство между Японией и Россией будет не только способствовать стабилизации и расцветанию Азиатско-тихоокеанского региона, но и отвечать стратегическим интересам Японии и России", - сказал японский министр в начале встречи с С.Лавровым.

"И сегодня я хочу обстоятельно поговорить с вами, господин Лавров, стремясь разрешить территориальный вопрос, который долгое время остаётся неразрешенным, и заключить мирный договор, при этом развивая двусторонние связи по широкому спектру направлений и тем самым выстроить японо-российские отношения нового уровня", - сказал Т.Коно.