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Дальнее зарубежье 10.05.2019 13:30

Глава МИД Японии надеется обстоятельно обсудить с Лавровым проблему мирного договора

Глава МИД Японии Таро Коно рассчитывает провести обстоятельную беседу с российским коллегой, обсудить проблему мирного договора, надеется вывести отношения двух стран на новый уровень.

"Подлинное партнёрство между Японией и Россией будет не только способствовать стабилизации и расцветанию Азиатско-тихоокеанского региона, но и отвечать стратегическим интересам Японии и России", - сказал японский министр в начале встречи с С.Лавровым.

"И сегодня я хочу обстоятельно поговорить с вами, господин Лавров, стремясь разрешить территориальный вопрос, который долгое время остаётся неразрешенным, и заключить мирный договор, при этом развивая двусторонние связи по широкому спектру направлений и тем самым выстроить японо-российские отношения нового уровня", - сказал Т.Коно.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЯПОНИЯ, МИД, РОССИЯ, ДОГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]