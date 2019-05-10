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Происшествия 10.05.2019 12:54

В Сумгайыте задержали подозреваемого в краже $8,6 тыс.

Сотрудники Сумгайытского ГУП задержали по подозрению в совершении крупной кражи ранее судимого М.Агаева, отмечается в хронике происшествий МВД Азербайджана.

«Ранее судимый за преступления, связанные с кражей и наркотиками, М.Агаев задержан по подозрению в краже 6,17 тыс. манатов ($3,6 тыс.) и $5 тыс. из автомобиля в Сумгайыте», - отмечается в сообщении на сайте МВД республики.

Также сообщается о задержании жителя Шамкирского района Н.Исмайлова по подозрению в совершении квартирной кражи на $3,2 тыс. в Насиминском районе Баку.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КРИМИНАЛ, КРАЖА, РАСКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]