В Сумгайыте задержали подозреваемого в краже $8,6 тыс.

Сотрудники Сумгайытского ГУП задержали по подозрению в совершении крупной кражи ранее судимого М.Агаева, отмечается в хронике происшествий МВД Азербайджана.

«Ранее судимый за преступления, связанные с кражей и наркотиками, М.Агаев задержан по подозрению в краже 6,17 тыс. манатов ($3,6 тыс.) и $5 тыс. из автомобиля в Сумгайыте», - отмечается в сообщении на сайте МВД республики.

Также сообщается о задержании жителя Шамкирского района Н.Исмайлова по подозрению в совершении квартирной кражи на $3,2 тыс. в Насиминском районе Баку.

Р.Бабаев