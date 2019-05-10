США осуществили пуск баллистической ракеты со стратегической подводной лодки

Соединенные Штаты провели успешный испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Трайдент-2" (Trident II D5) со стратегической атомной подводной лодки "Род-Айленд" (USS Rhode Island (SSBN 740)) класса "Огайо", сообщили военно-морские силы США.
Запуск ракеты с невооруженной головной частью был произведен в четверг поздно вечером по московскому времени с подлодки, находившейся в подводном положении в Атлантике у побережья штата Флорида. Ракета поразила условную цель в более чем 11 тыс. км от подлодки в южной части Атлантического океана.
"Главной целью испытания была оценка и проверка готовности стратегических систем вооружения подводной лодки атомного ракетного базирования", - говорится в сообщении ВМС США.
Это уже 172-й успешный запуск ракеты данного типа с момента ее принятия на вооружение в 1989 году.
В настоящее время ВМС США располагают 14 стратегическими подлодками класса "Огайо", каждая из которых способна нести 20 баллистических ракет "Трайдент-2".
Согласно открытым данным, американская трёхступенчатая баллистическая ракета (БРПЛ) "Трайдент-2", которой оснащены атомные подводные ракетоносцы ВМС США, имеет максимальную дальность 11,3 тыс. км и разделяющуюся головную часть с блоками индивидуального наведения, оснащёнными термоядерными зарядами с мощностью 475 и 100 килотонн. Благодаря высокой точности БРПЛ способны эффективно поражать малоразмерные и высокозащищённые цели, в том числе углублённые бункеры и шахтные пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет.
Как сообщалось, 9 мая США также осуществили очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Минитмен-3" (Minuteman III) наземного базирования. По данным Командования глобального удара ВВС США, ракета была запущена из шахтной пусковой установки на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния.
Невооруженная головная часть ракеты, пролетев 6,76 тыс. км, поразила заданную цель на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.
Москва продолжит активное содействие в поиске компромиссных развязок в карабахском урегулировании – МИД РФ
Визит Пашиняна в Карабах наносит вред переговорному процессу – МИД Азербайджана
Баку и Тбилиси обсудят сроки проведения очередных переговоров по делимитации госграницы – МИД Азербайджана
Shell и Axpo бронируют мощности будущего терминала СПГ в Гамбурге
MBNP получила в 2017г свыше 10 млн манатов от кредитных организаций
Ильхам Алиев назначил персональную пенсию Президента ряду деятелей культуры
Азеригаз в январе-апреле зарегистрировал более 38 тыс. новых абонентов среди населения
В Японии началась первая фаза продаж билетов на Олимпиаду-2020
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
ГААД получит 2 млн манатов на строительство автодороги в Гобустанском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство жилого дома для жителей Гобустана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Гейдар Алиев внес неоценимый вклад в воспитание кадров для органов безопасности, - легендарный разведчик Шамиль Сулейманов
В Баку выступили артисты из Астрахани
В Баку проходит широкомасштабное празднование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР