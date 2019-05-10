США осуществили пуск баллистической ракеты со стратегической подводной лодки

Соединенные Штаты провели успешный испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Трайдент-2" (Trident II D5) со стратегической атомной подводной лодки "Род-Айленд" (USS Rhode Island (SSBN 740)) класса "Огайо", сообщили военно-морские силы США.

Запуск ракеты с невооруженной головной частью был произведен в четверг поздно вечером по московскому времени с подлодки, находившейся в подводном положении в Атлантике у побережья штата Флорида. Ракета поразила условную цель в более чем 11 тыс. км от подлодки в южной части Атлантического океана.

"Главной целью испытания была оценка и проверка готовности стратегических систем вооружения подводной лодки атомного ракетного базирования", - говорится в сообщении ВМС США.

Это уже 172-й успешный запуск ракеты данного типа с момента ее принятия на вооружение в 1989 году.

В настоящее время ВМС США располагают 14 стратегическими подлодками класса "Огайо", каждая из которых способна нести 20 баллистических ракет "Трайдент-2".

Согласно открытым данным, американская трёхступенчатая баллистическая ракета (БРПЛ) "Трайдент-2", которой оснащены атомные подводные ракетоносцы ВМС США, имеет максимальную дальность 11,3 тыс. км и разделяющуюся головную часть с блоками индивидуального наведения, оснащёнными термоядерными зарядами с мощностью 475 и 100 килотонн. Благодаря высокой точности БРПЛ способны эффективно поражать малоразмерные и высокозащищённые цели, в том числе углублённые бункеры и шахтные пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет.

Как сообщалось, 9 мая США также осуществили очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Минитмен-3" (Minuteman III) наземного базирования. По данным Командования глобального удара ВВС США, ракета была запущена из шахтной пусковой установки на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния.

Невооруженная головная часть ракеты, пролетев 6,76 тыс. км, поразила заданную цель на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.