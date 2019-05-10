Пекин примет ответные меры в связи с повышением США тарифов на китайские товары

Минкоммерции Китая выразило сожаление в связи с вступлением в силу решения о повышении США пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25%.
"Китай выражает глубокое сожаление официальным повышением Соединенными Штатами тарифов с 10% до 25% на товары из Китая стоимостью $200 млрд", - говорится в распространенном ведомством заявлении.
В нем подчеркивается, что китайская сторона "будет вынуждена принять необходимые контрмеры".
Теми не менее, отметило министерство, в настоящее время в Вашингтоне продолжается 11 раунд торговых переговоров между двумя странами, китайскую делегацию возглавляет вице-премьер Лю Хэ.
"Мы надеемся, что США и Китай приложат совместные усилия путем сотрудничества и консультаций решать существующие проблемы", - заявило ведомство.
Повышение пошлин на импортируемые США китайские товары стоимостью $200 млрд в год, которое ожидалось еще с 1 января, но неоднократно откладывалось, вступило в силу 10 мая.
Как пишет The Wall Street Journal, отсрочка, предоставленная президентом США Дональдом Трампом, истекла, как он и грозил всю эту неделю. Теперь китайские товары будут облагаться пошлинами по ставке 25%, а не 10%.
Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что Китай "сорвал" соглашение по торговле между двумя странами, которое считалось практически готовым к подписанию.
"Вы видели, как мы поступаем с тарифами? Это потому, что они сорвали сделку", - сказал президент, выступая во Флориде.
Он добавил: "Они к нам летят. Завтра (9 мая - ИФ) прилетает вице-премьер, но они сорвали сделку. Они не должны были этого делать. Так что теперь они за это заплатят. Если мы не заключим сделку, не будет ничего плохого, будем получать более $100 млрд в год".
Теперь с учетом вступивших в силу изменений США обложили повышенными пошлинами китайские товары стоимостью $250 млрд в год, что эквивалентно 47% всех ввозимых из КНР товаров. В Китае пока действуют ответные пошлины на американскую продукцию на $110 млрд в год - это 91% импорта из США.
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