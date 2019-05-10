Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9083 RUR   0.0261 GBR   2.2109 TRY   0.2766

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.70 -0.42 Brent 70.39 0.02

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 10.05.2019 15:03

Тегеран обвиняет Вашингтон в нарушении своих обязательств

Решение Вашингтона ввести новые санкции в отношении иранского сектора производства металлов идет вразрез с международными обязательствами США, сообщило в четверг агентство "Тасним" со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

"Эти санкции, как и другие односторонние санкции США, нарушают базовые принципы и правила международных отношений, и, в частности, нарушают международные обязательства в рамках устава ООН, Алжирских соглашений, договора о дружбе, а также решений международного суда ООН", - заявил А.Мусави.

Он отметил, что США необходимо привлечь к ответственности за нарушение международных договоренностей.

Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении санкций в отношении лиц, причастных к производству металлов в Иране, в частности, железа, стали, алюминия и меди. Целью санкций президент назвал лишение Ирана доходов от экспорта в сфере металлов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, США, САНКЦИИ, РЕАКЦИЯ


Похожие новости


Трамп призвал Иран вернуться за стол переговоров, надеется на встречу с его руководителями Помпео в очередной раз угрожает Ирану решительным ответом на ущемление интересов США Зариф обвинил Вашингтон в блокировании усилий по реализации соглашения по иранскому атому Помпео заявил о намерении США добиться от Ирана "нормального" поведения Рухани обвинил США в проведении экономической и психологической войны против Ирана Зариф не считает неизбежной войну Ирана с США, но не исключает опасных инцидентов - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]