Тегеран обвиняет Вашингтон в нарушении своих обязательств

Решение Вашингтона ввести новые санкции в отношении иранского сектора производства металлов идет вразрез с международными обязательствами США, сообщило в четверг агентство "Тасним" со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

"Эти санкции, как и другие односторонние санкции США, нарушают базовые принципы и правила международных отношений, и, в частности, нарушают международные обязательства в рамках устава ООН, Алжирских соглашений, договора о дружбе, а также решений международного суда ООН", - заявил А.Мусави.

Он отметил, что США необходимо привлечь к ответственности за нарушение международных договоренностей.

Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении санкций в отношении лиц, причастных к производству металлов в Иране, в частности, железа, стали, алюминия и меди. Целью санкций президент назвал лишение Ирана доходов от экспорта в сфере металлов.