Столтенберг проведет встречу со спецпредставителем ООН по Ливии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится в понедельник, 13 мая, со спецпредставителем ООН по Ливии Гасаном Саламе, сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

Эта встреча состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, говорится в коммюнике.

"Во время своего визита в НАТО г-н Саламе также примет участие в заседании Североатлантического совета", - отмечается в сообщении.