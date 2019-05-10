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Дальнее зарубежье 10.05.2019 15:16

Столтенберг проведет встречу со спецпредставителем ООН по Ливии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится в понедельник, 13 мая, со спецпредставителем ООН по Ливии Гасаном Саламе, сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

Эта встреча состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, говорится в коммюнике.

"Во время своего визита в НАТО г-н Саламе также примет участие в заседании Североатлантического совета", - отмечается в сообщении.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, ЛИВИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]