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Дальнее зарубежье 10.05.2019 15:31

Ким Чен Ын лично отдавал приказ о тестировании ракет - ЦТАК

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил проведением учений "ударных средств большой дальности", сообщило в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Уважаемый высший руководитель на командном пункте ознакомился с планом учений по нанесению огневого удара разных дальнобойных ударных средств и отдал приказ начать учения", - говорится в сообщении ЦТАК.

Агентство отмечает, что "учения проведены для того, чтобы протестировать и проверить способность оборонительных частей КНА на переднем и западном участках фронта к быстрому реагированию в сочетании маневра с огневым нападением".

Отмечается, что Ким Чен Ын " посмотрев маневр и развертывание для нанесения огневого удара и огневое нападение, выразил удовлетворение".

Накануне Объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил сообщил, что Пхеньян выпустил две ракеты, как предполагается, малой дальности. По информации Южной Кореи, они были запущены с базы Кусон в провинции Пхёнан-Пукто на западе КНДР в восточном направлении. Одна ракета пролетела 270 км, вторая - 420 км.

В свою очередь южнокорейский телеканал отмечает, что представитель Пентагона Дейв Истберн заявил о том, что КНДР испытала "несколько баллистических ракет", упавших в океан.

Это были уже вторые ракетные испытания за неделю. В минувшую субботу, 4 мая, также под наблюдением Ким Чен Ына, были протестированы многозарядные ракетные пусковые установки, а также управляемые тактические ракеты.

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Тэги: КНДР, КИМ, УЧЕНИЯ, ПРИКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]