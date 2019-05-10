Ким Чен Ын лично отдавал приказ о тестировании ракет - ЦТАК

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил проведением учений "ударных средств большой дальности", сообщило в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Уважаемый высший руководитель на командном пункте ознакомился с планом учений по нанесению огневого удара разных дальнобойных ударных средств и отдал приказ начать учения", - говорится в сообщении ЦТАК.
Агентство отмечает, что "учения проведены для того, чтобы протестировать и проверить способность оборонительных частей КНА на переднем и западном участках фронта к быстрому реагированию в сочетании маневра с огневым нападением".
Отмечается, что Ким Чен Ын " посмотрев маневр и развертывание для нанесения огневого удара и огневое нападение, выразил удовлетворение".
Накануне Объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил сообщил, что Пхеньян выпустил две ракеты, как предполагается, малой дальности. По информации Южной Кореи, они были запущены с базы Кусон в провинции Пхёнан-Пукто на западе КНДР в восточном направлении. Одна ракета пролетела 270 км, вторая - 420 км.
В свою очередь южнокорейский телеканал отмечает, что представитель Пентагона Дейв Истберн заявил о том, что КНДР испытала "несколько баллистических ракет", упавших в океан.
Это были уже вторые ракетные испытания за неделю. В минувшую субботу, 4 мая, также под наблюдением Ким Чен Ына, были протестированы многозарядные ракетные пусковые установки, а также управляемые тактические ракеты.
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