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Дальнее зарубежье 10.05.2019 15:43

Тереза Мэй на встрече с лидером признанного ООН ливийского правительства призвала к перемирию в стране

Британский премьер Тереза Мэй призвала лидера ливийского правительства национального согласия Файеза Сараджа к прогрессу в достижении перемирия в Ливии, сообщил в четверг Даунинг-стрит.

"Тереза Мэй встретилась с ливийским премьер-министром Сараджем на Даунинг-стрит. Она выразила обеспокоенность в связи с продолжающимся конфликтом в Ливии и призвала добиваться прогресса в заключении перемирия", - говорится в микроблоге в Twitter канцелярии премьер-министра Великобритании.

Ф.Сарадж в настоящее время находится с туром в Европе. Он уже посетил Италию и Францию, президент Франции Эммануэль Макрон заверил Ф.Сараджа в своей поддержке.

Весной 2019 года в Ливии обострился конфликт между двумя противоборствующими сторонами, пытающимися объединить страну под своим началом: "восточными" властями страны, опирающимися на поддержку Ливийской народной армии командующего Халифы Хафтара, и правительством национального согласия, сформированным при поддержке ООН.

4 апреля командующий Ливийской народной армией Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Боевые столкновения ведутся в пригородах ливийской столицы.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛИВИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]