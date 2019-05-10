Тереза Мэй на встрече с лидером признанного ООН ливийского правительства призвала к перемирию в стране

Британский премьер Тереза Мэй призвала лидера ливийского правительства национального согласия Файеза Сараджа к прогрессу в достижении перемирия в Ливии, сообщил в четверг Даунинг-стрит.

"Тереза Мэй встретилась с ливийским премьер-министром Сараджем на Даунинг-стрит. Она выразила обеспокоенность в связи с продолжающимся конфликтом в Ливии и призвала добиваться прогресса в заключении перемирия", - говорится в микроблоге в Twitter канцелярии премьер-министра Великобритании.

Ф.Сарадж в настоящее время находится с туром в Европе. Он уже посетил Италию и Францию, президент Франции Эммануэль Макрон заверил Ф.Сараджа в своей поддержке.

Весной 2019 года в Ливии обострился конфликт между двумя противоборствующими сторонами, пытающимися объединить страну под своим началом: "восточными" властями страны, опирающимися на поддержку Ливийской народной армии командующего Халифы Хафтара, и правительством национального согласия, сформированным при поддержке ООН.

4 апреля командующий Ливийской народной армией Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Боевые столкновения ведутся в пригородах ливийской столицы.