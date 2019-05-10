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Берлин продолжает работу над INSTEX, хочет сохранить СВПД

Берлин продолжает работу над специальным механизмом расчетов с Ираном INSTEX и хочет сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявила официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

"Мы активно работаем над тем, чтобы развивать INSTEX и сделать работоспособным", - сказала она журналистам в пятницу.

По ее словам, европейскому механизму INSTEX "нужна зеркальная структура на иранской стороне".

Она также подтвердила приверженность ФРГ всеобъемлющему плану действий.

"Это важное соглашение, оно должно сохраняться", - отметила М.Адебар. По ее словам, Германия будет соблюдать план до тех пор, пока "Иран выполняет обязательства".

М.Адебар указала, что ФРГ находится в контакте по этому вопросу с Россией и Китаем, которые тоже являются участниками соглашения как постоянные члены Совбеза ООН.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС выступает за использование дипломатии в связи с решением Ирана частично отказаться от выполнения обязательств СВПД.

В минувшую среду президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение иранской стороной обязательств по СВПД в качестве ответа на выход год назад из "ядерной сделки" США. После этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел санкции против производства металлов в Иране.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ИРАН, СВПД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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