Гуайдо не против военной интервенции США в Венесуэлу

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо готов одобрить военное вмешательство третьей страны с целью урегулирования кризиса в стране и устранения президента Николаса Мадуро.
"Если бы американцы предложили военную интервенцию я бы, вероятно, принял ее", - сказал он в интервью изданию "La Stampa".
Ранее госсекретарь США Майкл Помпео в обращении к народу Венесуэлы пообещал поддержать его в стремлении к демократии. Он отметил, что вмешательство возможно в начале мая, при этом подчеркнул, что Вашингтон выступает за мирную передачу власти.
30 апреля венесуэльская оппозиция распространила в соцсетях видео, записанное на авиабазе "Карлота", на котором Х.Гуайдо заявляет, что его поддерживают многочисленные военнослужащие. Вскоре после этого близ авиабазы начались столкновения между поддерживающими президента Венесуэлы Н.Мадуро военными и теми из них, кто перешел на сторону оппозиции.
На 1 мая Х.Гуайдо планировал старт финальной фазы так называемой "Операции Свобода", цель которой - отстранение от власти Н. Мадуро, однако в итоге эта попытка не увенчалась успехом.
Позднее Х.Гуайдо в интервью газете Washington Post признал, что при подготовке акции были допущены ошибки. По словам Х.Гуайдо, была переоценена поддержка оппозиции со стороны армии.
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