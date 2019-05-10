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Дальнее зарубежье 10.05.2019 14:20

Гуайдо не против военной интервенции США в Венесуэлу

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо готов одобрить военное вмешательство третьей страны с целью урегулирования кризиса в стране и устранения президента Николаса Мадуро.

"Если бы американцы предложили военную интервенцию я бы, вероятно, принял ее", - сказал он в интервью изданию "La Stampa".

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео в обращении к народу Венесуэлы пообещал поддержать его в стремлении к демократии. Он отметил, что вмешательство возможно в начале мая, при этом подчеркнул, что Вашингтон выступает за мирную передачу власти.

30 апреля венесуэльская оппозиция распространила в соцсетях видео, записанное на авиабазе "Карлота", на котором Х.Гуайдо заявляет, что его поддерживают многочисленные военнослужащие. Вскоре после этого близ авиабазы начались столкновения между поддерживающими президента Венесуэлы Н.Мадуро военными и теми из них, кто перешел на сторону оппозиции.

На 1 мая Х.Гуайдо планировал старт финальной фазы так называемой "Операции Свобода", цель которой - отстранение от власти Н. Мадуро, однако в итоге эта попытка не увенчалась успехом.

Позднее Х.Гуайдо в интервью газете Washington Post признал, что при подготовке акции были допущены ошибки. По словам Х.Гуайдо, была переоценена поддержка оппозиции со стороны армии.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ГУАЙДО, ИНТЕРВЕНЦИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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