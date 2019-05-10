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Наука и образование 10.05.2019 14:23

В БГУ запрещено создание политических партий

Уставный капитал Бакинского государственного университета (БГУ) определен в размере 50 млн манатов.

Устав БГУ утвержден кабинетом министров.

Согласно уставу, прибыль университета, получаемая из внебюджетных источников, должна использоваться только на развитие образования и материально-технической базы учреждения. Кроме того, не менее 40% объема внебюджетной прибыли должно направляться на обеспечение социальной защиты студенческого и преподавательского составов.

Управленческим органом по вопросам стратегического развития БГУ является Попечительский совет, действующий на общественных началах. Состав попечительского совета БГУ включает в себя не менее трех человек и утверждается Министерством образования Азербайджана.

В БГУ запрещается создание политических партий и структур религиозных организаций.

Деятельность университета включает в себя мероприятия по защите государственной и коммерческой тайны, а также охране секретного режима.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БГУ, УСТАВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]