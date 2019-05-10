В БГУ запрещено создание политических партий

Уставный капитал Бакинского государственного университета (БГУ) определен в размере 50 млн манатов.
Устав БГУ утвержден кабинетом министров.
Согласно уставу, прибыль университета, получаемая из внебюджетных источников, должна использоваться только на развитие образования и материально-технической базы учреждения. Кроме того, не менее 40% объема внебюджетной прибыли должно направляться на обеспечение социальной защиты студенческого и преподавательского составов.
Управленческим органом по вопросам стратегического развития БГУ является Попечительский совет, действующий на общественных началах. Состав попечительского совета БГУ включает в себя не менее трех человек и утверждается Министерством образования Азербайджана.
В БГУ запрещается создание политических партий и структур религиозных организаций.
Деятельность университета включает в себя мероприятия по защите государственной и коммерческой тайны, а также охране секретного режима.
Р.Бабаев
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