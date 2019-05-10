В Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в акватории Тихого океана в 225 км к югу от столицы островного государства Вануату - города Порт-Вила, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 12:45 в пятницу землетрясения имел координаты -19.79 градуса южной широты и 168.96 градуса восточной долготы и находился примерно в 40 км от западного побережья острова Танна (архипелаг Новые Гебриды, входит в состав Вануату).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "интенсивное".