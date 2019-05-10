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Дальнее зарубежье 10.05.2019 16:18

В Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в акватории Тихого океана в 225 км к югу от столицы островного государства Вануату - города Порт-Вила, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 12:45 в пятницу землетрясения имел координаты -19.79 градуса южной широты и 168.96 градуса восточной долготы и находился примерно в 40 км от западного побережья острова Танна (архипелаг Новые Гебриды, входит в состав Вануату).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "интенсивное".

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Тэги: ВАНУАТУ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]