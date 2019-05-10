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СНГ 10.05.2019 16:27

МВФ подтвердил приезд своей миссии в Украину в ближайшие недели

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетит Киев в ближайшие недели, сообщил официальный представитель Фонда Джерри Райс в ходе пресс-брифинга 9 мая.

"У меня нет конкретных дат относительно первой обзорной миссии в рамках программы МВФ, однако мы ожидаем, что миссия вернется в Киев ориентировочно в ближайшие недели, чтобы оценить прогресс в рамках программы и обсудить политику до конца года с новой администрацией ", - сказал он.

Глава МВФ Кристин Лагард держит связь с украинскими властями, в частности с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, в общении с которым она подчеркнула, что МВФ по-прежнему готов поддержать Украину.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", К.Лагард отметила это в письменном обращении к В.Зеленскому.

Как сообщалось, новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства должны быть предоставлены по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, МВФ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]