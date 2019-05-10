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СНГ 10.05.2019 17:19

Лавров усмотрел в действиях США в Японии угрозу для РФ

Размещение элементов ПРО США в Японии создаёт угрозу безопасности России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы вновь обратили внимание на ряд действий Вашингтона, в том числе по размещению на японской территории ряда элементов глобальной системы противоракетной обороны, наращивание своего военного присутствия в регионе и в целом действий в сфере разоружения и контроля над вооружениями, где Соединенные Штаты рушат все договорённости. Мы усматриваем в этих действиях угрозу для нашей страны", - сказал С.Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим японским коллегой Таро Коно в Москве.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ЯПОНИЯ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]