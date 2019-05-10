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Дальнее зарубежье 10.05.2019 17:02

Торговые переговоры США с Китаем проходят "благоприятным образом" - Трамп

Президент США Дональда Трамп сообщил, что торговые переговоры с Китаем проходят "благоприятным образом" и призвал не торопиться.

"Переговоры с Китаем продолжаются очень благоприятным образом - торопиться совершенно не нужно - поскольку тарифы сейчас выплачиваются Соединенным Штатам Китаем в размере 25% на товары и продукты стоимостью 250 миллиардов долларов. Эти крупные платежи идут напрямую в Казначейство США", - написал Д.Трамп в Twitter.

Ранее сообщалось, что повышение пошлин импорт в США китайских товаров стоимостью $200 млрд в год вступило в силу 10 мая.

Как пишет The Wall Street Journal, отсрочка, предоставленная президентом США Дональдом Трампом, истекла, как он и грозил всю эту неделю. Теперь китайские товары будут облагаться пошлинами по ставке 25%, а не 10%.

Торговые переговоры США и Китая должны продолжиться в Вашингтоне в пятницу.

С учетом вступивших в силу изменений США обложили повышенными пошлинами китайские товары стоимостью $250 млрд в год, что эквивалентно 47% всех ввозимых из КНР товаров. В Китае пока действуют ответные пошлины на американскую продукцию на $110 млрд в год - это 91% импорта из США.

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Тэги: США, ТРАМП, КНР, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]