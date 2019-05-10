Чистая прибыль MBNP в 2017г превысила 3,8 млн манатов

Чистая прибыль Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана по итогам деятельности в 2017 году составила 3 млн 877 тыс. манатов против чистого убытка в объеме 3 млн 482 тыс. манатов в 2016 году.

Эти данные приведены в финансовом отчете палаты по итогам деятельности в 2017 году.

Согласно отчету, основные операционные доходы MBNP в 2017 году составили 15 млн 182 тыс. манатов (рост в 7,1 раза). Основные операционные расходы составили 10 млн 882 тыс. манатов (рост в 1,9 раза).

Активы палаты, по данным на конец 2017 года, составляли 14 млн 640 тыс. манатов (рост на 38,6% от показателя 2016г), из которых, в том числе, в денежных средствах и их эквивалентах сосредоточены 1 млн 660 тыс. манатов, в земле, зданиях и оборудовании - 4 млн 893 тыс. манатов.

Совокупный капитал палаты составляет 13 млн 474 тыс. манатов (рост на 40,4%), уставный капитал - 5 млн манатов (не изменился), обязательства – 1 млн 166 тыс. манатов (рост на 20,7%).

Юридическое лицо публичного права "Палата по надзору за финансовыми рынками" создана в марте 2016 года. Оно занимается регулированием деятельности профессиональных участников финансовых рынков в Азербайджане.

Н.Аббасова