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Финансы 10.05.2019 15:17

Чистая прибыль MBNP в 2017г превысила 3,8 млн манатов

Чистая прибыль Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана по итогам деятельности в 2017 году составила 3 млн 877 тыс. манатов против чистого убытка в объеме 3 млн 482 тыс. манатов в 2016 году.

Эти данные приведены в финансовом отчете палаты по итогам деятельности в 2017 году.

Согласно отчету, основные операционные доходы MBNP в 2017 году составили 15 млн 182 тыс. манатов (рост в 7,1 раза). Основные операционные расходы составили 10 млн 882 тыс. манатов (рост в 1,9 раза).

Активы палаты, по данным на конец 2017 года, составляли 14 млн 640 тыс. манатов (рост на 38,6% от показателя 2016г), из которых, в том числе, в денежных средствах и их эквивалентах сосредоточены 1 млн 660 тыс. манатов, в земле, зданиях и оборудовании - 4 млн 893 тыс. манатов.

Совокупный капитал палаты составляет 13 млн 474 тыс. манатов (рост на 40,4%), уставный капитал - 5 млн манатов (не изменился), обязательства – 1 млн 166 тыс. манатов (рост на 20,7%).

Юридическое лицо публичного права "Палата по надзору за финансовыми рынками" создана в марте 2016 года. Оно занимается регулированием деятельности профессиональных участников финансовых рынков в Азербайджане.

Н.Аббасова

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Тэги: MBNP, ПРИБЫЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]