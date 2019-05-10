Трамп не намерен спешить в переговорах с КНР после нового повышения пошлин на китайские товары

Президент США Дональд Трамп не видит необходимости спешить в торговых переговорах с КНР после очередного повышения Штатами пошлин на товары китайского экспорта.

"Переговоры с Китаем продолжаются очень дружелюбным образом, и абсолютно нет необходимости спешить, при том, что теперь китайский экспорт общей стоимостью $250 млрд облагается по ставке в 25%", - написал Д.Трамп в своем микроблоге в Twitter.

"Уже стартовал процесс введения 25%-ных пошлин для оставшихся товаров китайского экспорта объемом $325 млрд, - заявил он. - США поставляют в Китай продукцию лишь примерно на $100 млрд, и это огромный дисбаланс".

Штаты получат более $100 млрд в результате повышения пошлин, и часть этих средств будет направлена на покупку сельскохозяйственной продукции у американских фермеров, причем закупки этой продукции превысят объемы, приобретавшиеся Китаем, заявил Д.Трамп.

В дальнейшем, по его словам, США будут направлять эту сельхозпродукцию в бедные страны в форме гуманитарной помощи.

"Тем временем мы продолжим вести переговоры с Китаем с надеждой на то, что они не станут вновь пытаться изменить условия сделки", - написал он.

Д.Трамп отметил, что на закупку сельхозпродукции может быть направлено $15 млрд, в то время как оставшиеся $85 млрд могут быть направлены на инфраструктурные проекты, здравоохранение или в другие сферы.

"Китай серьезно замедлит рост, а США автоматически ускорит подъем", - написал Д.Трамп.

Как сообщалось, 10 мая в США вступило в силу повышение пошлин на товары китайского экспорта стоимостью $200 млрд в год, которое ожидалось еще с 1 января, но неоднократно откладывалось.

С учетом вступивших в силу изменений США обложили повышенными пошлинами китайские товары стоимостью $250 млрд в год, что эквивалентно 47% всех ввозимых из КНР товаров. В Китае пока действуют ответные пошлины на американскую продукцию на $110 млрд в год - это 91% импорта из США.