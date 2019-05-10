Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9083 RUR   0.0261 GBR   2.2109 TRY   0.2766

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.70 -0.42 Brent 70.39 0.02

Погода в Баку

  ночь день

Спорт 10.05.2019 15:41

В Японии началась первая фаза продаж билетов на Олимпиаду-2020

В Японии началась первая фаза продаж билетов на летние Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио.

Японцы до 28 мая могут зарегистрироваться для участия в лотерее, где будут разыграны права на покупку входных билетов на соревнования в 33 видах спорта, в которых примут участие свыше 11 тыс. атлетов.

Самые дешевые билеты стоят 2,5 тыс. иен ($22). Наиболее дорогие билеты на церемонию открытия будут продаваться по 300 тыс. иен ($2680), на церемонию закрытия - по 220 тыс. иен ($1965). При этом около половины билетов, по словам организаторов, будут стоить менее 8 тыс. иен ($70).

По их оценкам, из 7,8 млн билетов от 70% до 80% будут проданы японцам.

Результаты розыгрыша билетов в Японии будут объявлены 20 июня. Победители должны будут оплатить их до 2 июля, сообщает Japan Times.

Продажи билетов на Олимпиаду-2020 для жителей других стран начнутся 15 июня.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. Столица Японии уже принимала летнюю Олимпиаду в 1964 году.

В августе 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил включение в программу летней Олимпиады 2020 года пяти новых видов спорта: бейсбола/софтбола, каратэ, скейтбординга, скалолазания и серфинга. Они были отобраны для токийской Олимпиады, поскольку пользуются особой популярностью в Японии, а также привлекательны для молодежи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, ОЛИМПИАДА, БИЛЕТЫ, ПРОДАЖА


Похожие новости


Премьер Японии назначил нового министра, ответственного за Олимпиаду 2020 года Япония изготовит олимпийские медали из старых сотовых телефонов Японский премьер рассчитывает, что Олимпиада в Токио 2020 года поддержит экономику Олимпиада-2020 принесет экономике Японии $250 млрд - ЦБ страны В Японии появился министр, ответственный за летние Игры-2020 Японский премьер предлагает провести Олимпиаду роботов через несколько лет

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]