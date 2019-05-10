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ТЭК 10.05.2019 15:48

Цены на нефть растут, Brent подорожала до $70,89 за баррель

Цены на нефть поднимаются в пятницу на опасениях ухудшения ситуации в плане поставок.

Данные агентства Bloomberg, основанные на информации о передвижении танкеров, показали, что Иран в этом месяце еще не отправил ни одного танкера в зарубежные порты.

Опасения, связанные со снижением поставок нефти на мировой рынок из-за сокращения экспорта из Ирана, Венесуэлы и Ливии, продолжают поддерживать цены на нефть.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:30 составляет $70,89 за баррель, что на $0,5 (0,71%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,3 (0,49%) - до $62 за баррель.

"Цены на нефть находят серьезную поддержку за счет ухудшения ситуации в плане поставок", - отмечается в обзоре Commerzbank AG.

Нефть WTI отреагировала краткосрочным снижением на информацию о том, что США все-таки повысили до 25% пошлины на товары китайского экспорта объемом $200 млрд с 10 мая.

Этот фактор, однако, не смог оказать длительного влияния на нефтяной рынок.

"Инвесторы пытаются оценить потенциальные последствия новых шагов США в отношении Китая для экономического подъема, при том, что основное внимание по-прежнему сфокусировано на Иране и его 60-дневном ультиматуме", - цитирует MarketWatch аналитика ActivTrades Карло Альберто Де Каса.

Ранее на этой неделе президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран дает европейским подписантам ядерного соглашения 60 дней на переговоры по выполнению СВПД. "На этот срок Иран останавливает продажу тяжелой воды и обогащенного урана. Если за это время никаких договоренностей достигнуто не будет, в Тегеране откажутся от ограничений по уровню обогащения урана", - заявил Х.Рухани.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]