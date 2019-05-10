Цены на нефть растут, Brent подорожала до $70,89 за баррель

Цены на нефть поднимаются в пятницу на опасениях ухудшения ситуации в плане поставок.
Данные агентства Bloomberg, основанные на информации о передвижении танкеров, показали, что Иран в этом месяце еще не отправил ни одного танкера в зарубежные порты.
Опасения, связанные со снижением поставок нефти на мировой рынок из-за сокращения экспорта из Ирана, Венесуэлы и Ливии, продолжают поддерживать цены на нефть.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:30 составляет $70,89 за баррель, что на $0,5 (0,71%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,3 (0,49%) - до $62 за баррель.
"Цены на нефть находят серьезную поддержку за счет ухудшения ситуации в плане поставок", - отмечается в обзоре Commerzbank AG.
Нефть WTI отреагировала краткосрочным снижением на информацию о том, что США все-таки повысили до 25% пошлины на товары китайского экспорта объемом $200 млрд с 10 мая.
Этот фактор, однако, не смог оказать длительного влияния на нефтяной рынок.
"Инвесторы пытаются оценить потенциальные последствия новых шагов США в отношении Китая для экономического подъема, при том, что основное внимание по-прежнему сфокусировано на Иране и его 60-дневном ультиматуме", - цитирует MarketWatch аналитика ActivTrades Карло Альберто Де Каса.
Ранее на этой неделе президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран дает европейским подписантам ядерного соглашения 60 дней на переговоры по выполнению СВПД. "На этот срок Иран останавливает продажу тяжелой воды и обогащенного урана. Если за это время никаких договоренностей достигнуто не будет, в Тегеране откажутся от ограничений по уровню обогащения урана", - заявил Х.Рухани.
Москва продолжит активное содействие в поиске компромиссных развязок в карабахском урегулировании – МИД РФ
Визит Пашиняна в Карабах наносит вред переговорному процессу – МИД Азербайджана
Баку и Тбилиси обсудят сроки проведения очередных переговоров по делимитации госграницы – МИД Азербайджана
Ильхам Алиев назначил персональную пенсию Президента ряду деятелей культуры
Азеригаз в январе-апреле зарегистрировал более 38 тыс. новых абонентов среди населения
В Японии началась первая фаза продаж билетов на Олимпиаду-2020
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
ГААД получит 2 млн манатов на строительство автодороги в Гобустанском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство жилого дома для жителей Гобустана
Трамп прогнозирует победу Байдена на праймериз Демократической партии
"Бессмертный полк" проведен уже в 115 странах мира, прошел даже на острове Реюньон
Путин вручил сертификат победителям финала фестиваля Ночной хоккейной лиги
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Гейдар Алиев внес неоценимый вклад в воспитание кадров для органов безопасности, - легендарный разведчик Шамиль Сулейманов
В Баку выступили артисты из Астрахани
В Баку проходит широкомасштабное празднование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР