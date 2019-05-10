Баку и Ташкент провели межмидовские консультации

Азербайджано-узбекские межмидовские консультации по инвентаризации и совершенствованию договорно-правовой базы двусторонних отношений состоялись 6-7 мая в Ташкенте, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

«Представители внешнеполитических ведомств Узбекистана и Азербайджана обсудили нынешнее состояние действующей договорно-правовой базы и проектов двусторонних документов в различных сферах», - сказано в сообщении.

На встрече состоялся обмен мнениями и опытом по вопросам прогрессивного развития и кодификации норм международного права.

Делегацию Азербайджана на переговорах возглавлял замначальника Управления международного права и договоров МИД Ризван Набиев.

Р.Бабаев