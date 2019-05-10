Баку и Ташкент провели межмидовские консультации

Азербайджано-узбекские межмидовские консультации по инвентаризации и совершенствованию договорно-правовой базы двусторонних отношений состоялись 6-7 мая в Ташкенте, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
«Представители внешнеполитических ведомств Узбекистана и Азербайджана обсудили нынешнее состояние действующей договорно-правовой базы и проектов двусторонних документов в различных сферах», - сказано в сообщении.
На встрече состоялся обмен мнениями и опытом по вопросам прогрессивного развития и кодификации норм международного права.
Делегацию Азербайджана на переговорах возглавлял замначальника Управления международного права и договоров МИД Ризван Набиев.
Р.Бабаев
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