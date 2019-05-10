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Внешняя политика 10.05.2019 15:51

Баку и Ташкент провели межмидовские консультации

Азербайджано-узбекские межмидовские консультации по инвентаризации и совершенствованию договорно-правовой базы двусторонних отношений состоялись 6-7 мая в Ташкенте, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

«Представители внешнеполитических ведомств Узбекистана и Азербайджана обсудили нынешнее состояние действующей договорно-правовой базы и проектов двусторонних документов в различных сферах», - сказано в сообщении.

На встрече состоялся обмен мнениями и опытом по вопросам прогрессивного развития и кодификации норм международного права.

Делегацию Азербайджана на переговорах возглавлял замначальника Управления международного права и договоров МИД Ризван Набиев.

Р.Бабаев

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, МИД, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]