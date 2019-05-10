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Дальнее зарубежье 10.05.2019 16:45

Помпео планирует посетить Москву и Сочи с 12 по 14 мая - госдеп

Госсекретарь США Майк Помпео намерен посетить Москву и Сочи на будущей неделе, говорится в сообщении, распространенном в пятницу американским внешнеполитическим ведомством.

В сообщении отмечается, что М.Помпео 13 мая прибудет в Россию и проведет встречу с сотрудниками американского посольства, представителями деловых кругов США и американскими студентами.

"Госсекретарь Помпео возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата", - говорится в сообщении.

"Госсекретарь Помпео отправится в Сочи 14 мая на встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить полный спектр двусторонних и многосторонних проблем", - говорится в сообщении Госдепа.

Накануне МИД РФ проинформировал о том, что госсекретарь США посетит Россию 13-14 мая. Это будет первый визит М.Помпео в Россию в качестве главы американского внешнеполитического ведомства.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил встречи президента В.Путина с М.Помпео в ходе визита американского дипломата в РФ.

"Мы не исключаем. Будут переговоры Помпео с Лавровым", - сказал Д.Песков журналистам в четверг.

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Тэги: США, ПОМПЕО, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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