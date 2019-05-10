Азербайджанская и армянская общины Нагорного Карабаха могут мирно сосуществовать в рамках Азербайджана – глава азербайджанской общины

Азербайджанская община Нагорного Карабаха направит обращение генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу по нагорно-карабахскому конфликту.
Обращение принято на заседании общины и подписан совместно с Неправительственной международной миротворческой организацией «Общекавказский дом».
«В 1993 году Совбез ООН принял 4 резолюции по конфликту, которые до сих пор остаются не исполненными. Это является вопиющим нарушением международного права. Международные организации должны оказать давление на Армению с целью принуждения к исполнению требований резолюций», - заявил глава азербайджанской общины Турал Гянджалиев в пятницу на заседании.
По его словам, карабахский конфликт является не замороженным, а затянувшимся. «Ежедневно на линии соприкосновения происходят стычки. Этот конфликт необходимо решить», - отметил он.
«Конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана. Только после этого азербайджанская и армянская общины Нагорного Карабаха могут жить вместе. Мы можем мирно сосуществовать с гражданскими армянами, признающими суверенитет Азербайджана. Армянских солдат не должно быть на территории Азербайджана», - подчеркнул он.
Т.Гянджалиев выразил сожаление, что один из исполнителей Ходжалинского геноцида - экс-президент Армении Серж Саргсян все еще находится на свободе.
«Существует опасная тенденция. Требуют мир вместо справедливости. Мир без справедливости является шатким. Мы еще раз заявляем, что инициатива мира исходит от Азербайджана. Если заинтересованные силы не примут эту инициативу, у нас есть и другие возможности. Азербайджанская армия сильна, экономика страны развивается и укрепляется. Мы имеем все возможности для решения конфликта иными путями», - подчеркнул на заседании председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.
Ф.Исазаде
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