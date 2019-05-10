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Внешняя политика 10.05.2019 16:52

Баку и Тбилиси обсудят сроки проведения очередных переговоров по делимитации госграницы – МИД Азербайджана

Делимитацию азербайджано-грузинской государственной границы обсудят на следующей неделе представители внешнеполитических ведомств двух стран, сообщил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

«На следующей неделе на уровне замминистров иностранных дел пройдут азербайджано-грузинские консультации, в ходе которых будут обсуждены повестка и очередная дата заседания совместной комиссии (по делимитации и демаркации границ – ИФ)», - отметил Х.Халафов журналистам в пятницу.

Как сообщалось, последняя встреча на уровне государственных комиссий по делимитации азербайджано-грузинской границы состоялась в 2011 году в Баку. Кроме этого, в 2015 году в Грузии и в 2017 году в Азербайджане состоялись консультации на уровне экспертов по делимитации и демаркации границы

На уровне госкомиссий по делимитации с 1995 года согласовано 66% азербайджано-грузинской госграницы и продолжаются переговоры с целью согласования оставшихся сегментов.

Что касается госкомиссии по делимитации-демаркации грузино-азербайджанской границы, по данным внешнеполитического ведомства Грузии, в настоящее время сторонами обновляется состав комиссий.

Вопрос делимитации грузино-азербайджанской границы активизировался в ходе переговоров президентов Азербайджана и Грузии Ильхама Алиева и Саломе Зурабишвили 27 февраля 2019 года в Баку.

Р.Бабаев

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Тэги: ГРУЗИЯ, ГРАНИЦА, ДЕЛИМИТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]