Азеригаз в январе-апреле зарегистрировал более 38 тыс. новых абонентов среди населения

Общее число абонентов производственного объединения «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) на 1 мая 2019 года составляет 2 млн 222,316 тыс., отмечается в информации на сайте объединения.

"В январе-апреле 2019 года объединением зарегистрировано 38,062 тыс. новых абонентов среди населения. Из них 18,262 тыс. газовых абонентов зарегистрировано в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, 19,8 тыс. – в регионах страны", - подчеркивает объединение.

Н.Аббасова