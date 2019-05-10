Азеригаз в январе-апреле зарегистрировал более 38 тыс. новых абонентов среди населения

Общее число абонентов производственного объединения «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) на 1 мая 2019 года составляет 2 млн 222,316 тыс., отмечается в информации на сайте объединения.
"В январе-апреле 2019 года объединением зарегистрировано 38,062 тыс. новых абонентов среди населения. Из них 18,262 тыс. газовых абонентов зарегистрировано в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, 19,8 тыс. – в регионах страны", - подчеркивает объединение.
Н.Аббасова
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