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Социум 10.05.2019 17:04

Азеригаз в январе-апреле зарегистрировал более 38 тыс. новых абонентов среди населения

Общее число абонентов производственного объединения «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) на 1 мая 2019 года составляет 2 млн 222,316 тыс., отмечается в информации на сайте объединения.

"В январе-апреле 2019 года объединением зарегистрировано 38,062 тыс. новых абонентов среди населения. Из них 18,262 тыс. газовых абонентов зарегистрировано в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, 19,8 тыс. – в регионах страны", - подчеркивает объединение.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГАЗ, АБОНЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]