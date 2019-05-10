Гейдар Алиев внес неоценимый вклад в воспитание кадров для органов безопасности, - легендарный разведчик Шамиль Сулейманов

Ветеран разведки и контразведки СССР и Азербайджана, председатель Общественного объединения ветеранов органов спецслужб Азербайджана "Альянс", легендарный разведчик Шамиль Сулейманов дал видео-интервью TELLMANN SHOW.
Интервью посвящено 100-летнему юбилею органов безопасности Азербайджана. Полковник в отставке Шамиль Сулейманов рассказывает про свое детство в годы Великой Отечественной Войны, о служебной карьере начиная от оперуполномоченного КГБ СССР до начальника управления контрразведки Министерства национальной безопасности Азербайджана. Ветеран рассказывает интересные детали некоторых успешных операций, которые фактически вписаны золотыми буквами в историю азербайджанских спецслужб.
Особое место в интервью уделено роли Общенационального Лидера Азербайджана Гейдара Алиева в развитии органов безопасности страны. «Гейдар Алиевич очень многое сделал для КГБ Азербайджана как председатель, - рассказывает Шамиль Сулейманов. – Он добился того, что контингент, процент азербайджанцев в КГБ Азербайджана стал постепенно расти, увеличиваться. Если изначально азербайджанский состав составлял где-то 35-40 процентов, то уже во второй год этот показатель вырос до 60-65 %. Это был невероятный успех».
Шамиль Сулейманов рассказывает, что еще будучи начальником Второго контразведывательного отдела КГБ Азербайджанской ССР, Гейдар Алиевич дважды в месяц проводил семинарские занятия с молодыми сотрудниками, в которых видел потенциал. В будущем большинство из этих кадров сыграли очень важную роль в разведывательной и контрразведывательной деятельности СССР и принимали активное участие в развитии и укреплении безопасности независимого Азербайджана.
«Гейдар Алиевич сделал столько добра, что это перечислить невозможно. ..Он ценил работников и придавал им большое значение, давал правильные назначения и направления… Гейдара Алиевича уважал Андропов, Брежнев и любая его просьба, обращение в Москву решались мгновенно», - говорит полковник в отставке.
Видео-интервью доступно по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=eAPHiIMT3pc
Автором и руководителем TELLMANN SHOW является первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев. TELLMANN SHOW является совместным проектом Caspian European Club и киностудии Narimanfilm, при участии Gate 25.
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