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Финансы 10.05.2019 17:15

MBNP получила в 2017г свыше 10 млн манатов от кредитных организаций

Основные операционные доходы Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана по итогам деятельности в 2017 году составили 15 млн манатов, что в 7,1 раза больше, чем в 2016 году.

Эти данные приведены в финансовом отчете палаты по итогам деятельности в 2017 году.

Согласно отчету, в 2017 году выплаты со стороны страховых и перестраховочных компаний выросли по сравнению с 2016 годом в 2,2 раза, до 3,001 млн манатов, а со стороны Централизованного кредитного реестра на 65,6% - до 1,25 млн манатов.

Кроме того Палата в отчетный период также получила 10,609 млн от кредитных организаций и 140 тыс. манатов – от прочих поступлений.

Юридическое лицо публичного права "Палата по надзору за финансовыми рынками" создана в марте 2016 года. Оно занимается регулированием деятельности профессиональных участников финансовых рынков в Азербайджане.

А.Мамедов

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Тэги: MBNP, ДОХОДЫ, ОПЕРАЦИОННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]