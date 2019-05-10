MBNP получила в 2017г свыше 10 млн манатов от кредитных организаций

Основные операционные доходы Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана по итогам деятельности в 2017 году составили 15 млн манатов, что в 7,1 раза больше, чем в 2016 году.
Эти данные приведены в финансовом отчете палаты по итогам деятельности в 2017 году.
Согласно отчету, в 2017 году выплаты со стороны страховых и перестраховочных компаний выросли по сравнению с 2016 годом в 2,2 раза, до 3,001 млн манатов, а со стороны Централизованного кредитного реестра на 65,6% - до 1,25 млн манатов.
Кроме того Палата в отчетный период также получила 10,609 млн от кредитных организаций и 140 тыс. манатов – от прочих поступлений.
Юридическое лицо публичного права "Палата по надзору за финансовыми рынками" создана в марте 2016 года. Оно занимается регулированием деятельности профессиональных участников финансовых рынков в Азербайджане.
А.Мамедов
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