MBNP получила в 2017г свыше 10 млн манатов от кредитных организаций

Основные операционные доходы Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана по итогам деятельности в 2017 году составили 15 млн манатов, что в 7,1 раза больше, чем в 2016 году.

Эти данные приведены в финансовом отчете палаты по итогам деятельности в 2017 году.

Согласно отчету, в 2017 году выплаты со стороны страховых и перестраховочных компаний выросли по сравнению с 2016 годом в 2,2 раза, до 3,001 млн манатов, а со стороны Централизованного кредитного реестра на 65,6% - до 1,25 млн манатов.

Кроме того Палата в отчетный период также получила 10,609 млн от кредитных организаций и 140 тыс. манатов – от прочих поступлений.

Юридическое лицо публичного права "Палата по надзору за финансовыми рынками" создана в марте 2016 года. Оно занимается регулированием деятельности профессиональных участников финансовых рынков в Азербайджане.

А.Мамедов