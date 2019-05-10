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СНГ 10.05.2019 17:42

Столтенберг встретится с Порошенко 13 мая

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет в понедельник, 13 мая, президента Украины Петра Порошенко, сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

"В понедельник, 13 мая 2019 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с президентом Украины Петром Порошенко в штаб-квартире НАТО", - сказано в коммюнике.

В нем уточняется, что освещение мероприятия прессой не предусмотрено.

П.Порошенко будет находиться в Брюсселе по случаю 10-летия программы "Восточное партнерство". Он как действующий президент приглашен вечером в понедельник на ужин, который председатель Европейского совета Дональд Туск организует для руководителей стран "Восточного партнерства".

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, ПОРОШЕНКО, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]