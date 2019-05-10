Столтенберг встретится с Порошенко 13 мая

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет в понедельник, 13 мая, президента Украины Петра Порошенко, сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

"В понедельник, 13 мая 2019 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с президентом Украины Петром Порошенко в штаб-квартире НАТО", - сказано в коммюнике.

В нем уточняется, что освещение мероприятия прессой не предусмотрено.

П.Порошенко будет находиться в Брюсселе по случаю 10-летия программы "Восточное партнерство". Он как действующий президент приглашен вечером в понедельник на ужин, который председатель Европейского совета Дональд Туск организует для руководителей стран "Восточного партнерства".