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Карабахский конфликт 10.05.2019 17:31

Визит Пашиняна в Карабах наносит вред переговорному процессу – МИД Азербайджана

Официальный Баку считает деструктивным шагом визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в оккупированный Нагорный Карабах.

«Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Нагорный Карабах является нарушением международного права», - заявил журналистам в пятницу замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

По его словам, подобные действия армянского руководства, по сути, являются давлением, оказываемым на ход переговоров по мирному разрешению армяно-азербайджанского конфликта.

«Мы осуждаем такие визиты. Ни у кого не вызывает сомнений факт оккупации Арменией территории Азербайджана. Однако, к сожалению, применяемые в международных отношениях стандарты не позволяют называть стороны своим именами. Армения нарушает международные нормы на оккупированных азербайджанских территориях», - подчеркнул Х.Халафов.

Он отметил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ предпринимают попытки сблизить стороны нагорно-карабахского конфликта с целью продолжения мирных переговоров. «Визит Пашинян на этом фоне необъясним и является деструктивным шагом с точки зрения продолжающегося переговорного процесса», - сказал замглавы МИД Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: ПАШИНЯН, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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