Визит Пашиняна в Карабах наносит вред переговорному процессу – МИД Азербайджана

Официальный Баку считает деструктивным шагом визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в оккупированный Нагорный Карабах.
«Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Нагорный Карабах является нарушением международного права», - заявил журналистам в пятницу замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.
По его словам, подобные действия армянского руководства, по сути, являются давлением, оказываемым на ход переговоров по мирному разрешению армяно-азербайджанского конфликта.
«Мы осуждаем такие визиты. Ни у кого не вызывает сомнений факт оккупации Арменией территории Азербайджана. Однако, к сожалению, применяемые в международных отношениях стандарты не позволяют называть стороны своим именами. Армения нарушает международные нормы на оккупированных азербайджанских территориях», - подчеркнул Х.Халафов.
Он отметил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ предпринимают попытки сблизить стороны нагорно-карабахского конфликта с целью продолжения мирных переговоров. «Визит Пашинян на этом фоне необъясним и является деструктивным шагом с точки зрения продолжающегося переговорного процесса», - сказал замглавы МИД Азербайджана.
Р.Бабаев
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