Kredit House уходит с рынка

ООО "НБКО Kredit House" объявило о ликвидации, сообщает сайт газеты Vergiler.

«ООО "НБКО Kredit House" объявило о своей добровольной ликвидации. Кредиторы могут в течение двух месяцев предъявить свои требования компании по адресу город Баку, Ясамальский район, улица Джафара Джаббарлы, 609», - говорится в объявлении.

НБКО Kredit House создано в августе 2010 года, лицензию на деятельность получила в апреле 2011 года. Уставный капитал равен 1,06 млн манатов.

А.Мамедов