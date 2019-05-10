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Финансы 10.05.2019 17:46

Kredit House уходит с рынка

ООО "НБКО Kredit House" объявило о ликвидации, сообщает сайт газеты Vergiler.

«ООО "НБКО Kredit House" объявило о своей добровольной ликвидации. Кредиторы могут в течение двух месяцев предъявить свои требования компании по адресу город Баку, Ясамальский район, улица Джафара Джаббарлы, 609», - говорится в объявлении.

НБКО Kredit House создано в августе 2010 года, лицензию на деятельность получила в апреле 2011 года. Уставный капитал равен 1,06 млн манатов.

А.Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НБКО, ЛИКВИДАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]