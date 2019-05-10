Трамп пожаловался на усталость от ожидания помощи со стороны Китая

Президент США Дональд Трамп устал ждать помощи со стороны КНР и выступил за покупки продукции у американских фермеров.

"Ваш любимый на все времена президент устал от ожидания помощи со стороны Китая и начал закупки у наших фермеров, самых великолепных в мире!" - написал он в пятницу в Twitter.

10 мая в США вступило в силу повышение пошлин на товары китайского экспорта стоимостью $200 млрд в год, которое ожидалось еще с 1 января, но неоднократно откладывалось.

С учетом вступивших в силу изменений США обложили повышенными пошлинами китайские товары стоимостью $250 млрд в год, что эквивалентно 47% всех ввозимых из КНР товаров. В Китае пока действуют ответные пошлины на американскую продукцию на $110 млрд в год - это 91% импорта из США.

В пятницу Д.Трамп заявил, что Штаты получат более $100 млрд в результате повышения пошлин, и часть этих средств будет направлена на покупку сельскохозяйственной продукции у американских фермеров, причем закупки этой продукции превысят объемы, приобретавшиеся Китаем.

Ранее США и Китай договорились в пятницу продолжить переговоры по торговле, которые проходят в Вашингтоне.