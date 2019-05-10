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СНГ 10.05.2019 18:14

Путин вручил сертификат победителям финала фестиваля Ночной хоккейной лиги

Президент РФ Владимир Путин вручил сертификат победителям финала VIII Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги - команде "Скон-Урал" (Екатеринбург).

Сертификат предусматривает строительство крытого ледового катка в регионе команды - победителей.

В.Путин вручил награду в ледовом дворце "Большой" в Сочи, где чуть позже состоится гала-матч Ночной хоккейной лиги.

Президент по традиции ежегодно принимает участие в гала-матче лиги. Выходит В.Путин на лед всегда в свитере под номером 11 и играет в составе команды "легенд хоккея". Противники команды "номер 1" - "сборная НХЛ".

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КОМАНДА, СЕРТИФИКАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]