Путин вручил сертификат победителям финала фестиваля Ночной хоккейной лиги

Президент РФ Владимир Путин вручил сертификат победителям финала VIII Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги - команде "Скон-Урал" (Екатеринбург).
Сертификат предусматривает строительство крытого ледового катка в регионе команды - победителей.
В.Путин вручил награду в ледовом дворце "Большой" в Сочи, где чуть позже состоится гала-матч Ночной хоккейной лиги.
Президент по традиции ежегодно принимает участие в гала-матче лиги. Выходит В.Путин на лед всегда в свитере под номером 11 и играет в составе команды "легенд хоккея". Противники команды "номер 1" - "сборная НХЛ".
Москва продолжит активное содействие в поиске компромиссных развязок в карабахском урегулировании – МИД РФ
Визит Пашиняна в Карабах наносит вред переговорному процессу – МИД Азербайджана
Баку и Тбилиси обсудят сроки проведения очередных переговоров по делимитации госграницы – МИД Азербайджана
Shell и Axpo бронируют мощности будущего терминала СПГ в Гамбурге
MBNP получила в 2017г свыше 10 млн манатов от кредитных организаций
Ильхам Алиев назначил персональную пенсию Президента ряду деятелей культуры
Азеригаз в январе-апреле зарегистрировал более 38 тыс. новых абонентов среди населения
В Японии началась первая фаза продаж билетов на Олимпиаду-2020
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
ГААД получит 2 млн манатов на строительство автодороги в Гобустанском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство жилого дома для жителей Гобустана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Гейдар Алиев внес неоценимый вклад в воспитание кадров для органов безопасности, - легендарный разведчик Шамиль Сулейманов
В Баку выступили артисты из Астрахани
В Баку проходит широкомасштабное празднование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР