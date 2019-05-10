Путин вручил сертификат победителям финала фестиваля Ночной хоккейной лиги

Президент РФ Владимир Путин вручил сертификат победителям финала VIII Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги - команде "Скон-Урал" (Екатеринбург).

Сертификат предусматривает строительство крытого ледового катка в регионе команды - победителей.

В.Путин вручил награду в ледовом дворце "Большой" в Сочи, где чуть позже состоится гала-матч Ночной хоккейной лиги.

Президент по традиции ежегодно принимает участие в гала-матче лиги. Выходит В.Путин на лед всегда в свитере под номером 11 и играет в составе команды "легенд хоккея". Противники команды "номер 1" - "сборная НХЛ".