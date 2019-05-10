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СНГ 10.05.2019 18:27

"Бессмертный полк" проведен уже в 115 странах мира, прошел даже на острове Реюньон

По предварительным данным, в этом году в акции "Бессмертный полк" приняли участие жители более 500 городов в 115 странах мира, сообщил в пятницу руководитель исполнительного комитета общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской.

"Всего в акции "Бессмертного полка", по предварительным данным, уже приняли участие жители более полутысячи городов в 115 странах мира на всех континентах планеты. Акции "Бессмертного полка" продолжатся до 12 мая", - сказал А.Хуторской журналистам.

По его словам, акции стартовали уже с 4 мая, первые шествия прошли в Торонто (5 тысяч участников) и Нью-Йорке (2 тысячи участников).

Акции прошли, в частности, в Аргентине, Франции, США, Израиле, Германии. Так, в Берлине в шествии участвовали более трех тысяч человек.

"Кроме того, в этом году впервые акции прошли в Словении, Боснии и Герцеговине, Гонконге, на Аляске, в шведском Гетеборге, кипрской Никосии, грузинских Батуми и Гори, на французском острове Реюньон в Индийском океане", - сказал А.Хуторской

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Тэги: РОССИЯ, МИР, АКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]