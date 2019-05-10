Трамп прогнозирует победу Байдена на праймериз Демократической партии

Бывший вице-президент США Джо Байден обойдет сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса на праймериз кандидата на пост президента от Демократической партии, считает американский лидер Дональд Трамп.

"Сдается мне, что сонный и жуткий Джо обойдет безумного Берни. Все остальные быстро исчезают!" - написал Д.Трамп в Twitter.

Ранее в апреле 2019 года Дж.Байден объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в предвыборной кампании 2020 года.

В пятницу сообщалось, что личный адвокат Д.Трампа Руди Джулиани планирует в ближайшие дни поехать на Украину, чтобы убедить новые власти не прекращать расследования, в том числе о связи сына Дж.Байдена Хантера с украинской газовой компанией.