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Дальнее зарубежье 10.05.2019 18:58

Трамп прогнозирует победу Байдена на праймериз Демократической партии

Бывший вице-президент США Джо Байден обойдет сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса на праймериз кандидата на пост президента от Демократической партии, считает американский лидер Дональд Трамп.

"Сдается мне, что сонный и жуткий Джо обойдет безумного Берни. Все остальные быстро исчезают!" - написал Д.Трамп в Twitter.

Ранее в апреле 2019 года Дж.Байден объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в предвыборной кампании 2020 года.

В пятницу сообщалось, что личный адвокат Д.Трампа Руди Джулиани планирует в ближайшие дни поехать на Украину, чтобы убедить новые власти не прекращать расследования, в том числе о связи сына Дж.Байдена Хантера с украинской газовой компанией.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТРАМП, БАЙДЕН, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]