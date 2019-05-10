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Карабахский конфликт 10.05.2019 18:07

Москва продолжит активное содействие в поиске компромиссных развязок в карабахском урегулировании – МИД РФ

Москва готова оказывать содействие Баку и Еревану в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, сообщает министерство иностранных дел России.

"Со своей стороны, будем оказывать активное содействие Баку и Еревану в поиске компромиссных развязок. Как и прежде, продолжим предпринимать последовательные посреднические усилия в рамках сопредседательства в Минской группе (МГ) ОБСЕ совместно с США и Францией", - говорится в заявлении МИД РФ по случаю 25-летия соглашения между Азербайджаном и Арменией о прекращении огня.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ убеждены, что для достижения результатов в нагорно-карабахского урегулировании (НКУ) необходимо время и политическая воля конфликтующих сторон.

"Процесс НКУ сложен. Он переживает взлеты и падения. Требуются время и политическая воля его участников, чтобы прийти к согласию по ключевым аспектам урегулирования. Мы видим готовность сторон к продолжению совместной работы, направленной на достижение устойчивого мира. Об этом, в частности, свидетельствуют итоги недавней встречи лидеров Армении и Азербайджана в Вене и переговоров глав МИД в Москве",- отмечается в заявлении.

МИД РФ также отмечает, что договоренность между конфликтующими сторонами была достигнута при прямом посредничестве Российской Федерации 12 мая 1994 года.

"Она позволила прекратить массовое кровопролитие и запустить процесс НКУ политико-дипломатическими средствами. Соглашение от 12 мая до сих пор остается основой для сохранения режима прекращения огня",- отмечается в заявлении.

Ф.Исазаде

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Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ, СОДЕЙСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]