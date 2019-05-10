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ТЭК 10.05.2019 19:10

Shell и Axpo бронируют мощности будущего терминала СПГ в Гамбурге

Швейцарская компания Axpo стала еще одним будущим клиентом проектируемого терминала СПГ на севере Германии German LNG Terminal GmbH, подписав основные условия контракта на пользование мощностями терминала, говорится в сообщении проектной компании.

В феврале консорциум сообщил о подписании соглашения о бронировании "существенного" объема мощностей с неназванным "глобальным СПГ-игроком". По данным издания Interfax Global Natural Gas Daily, речь идет о компании Shell. Англо-голландский концерн несколько лет вел переговоры с "Газпромом" (MOEX:GAZP) об участии в строительстве завода СПГ на Балтике, но в марте "Газпром" объявил, что будет строить завод СПГ с другим партнером - российской компанией "РусГазДобыча".

Первое соглашение о бронировании мощностей German LNG Terminal GmbH подписала с германской RWE.

Новые соглашения с будущими клиентами увеличивают вероятность принятия окончательного инвестиционного решения по проекту, которое по-прежнему намечено принять до конца 2019 года. В этом случае он должен заработать в четвертом квартале 2022 года.

Мультисервисный СПГ-терминал (включая импортные и малотоннажные операции) планируется расположить в Брунсбюттеле на Эльбе вблизи Гамбурга. Мощность - 8 млрд куб. м в год. Партнеры по проекту - Gasunie LNG Holding B.V., Oiltanking GmbH и Vopak LNG Holding B.V.

В Германии также готовятся проекты плавучего терминала на 10 млрд куб. м в год компании Uniper в Вильгельмсхафене (он уже назвал одним из своих будущих клиентов американскую ExxonMobil) и наземный терминал в порту Штаде на 4-5 млрд куб. м в год (участники проекта LNG Stade - девелопер Umwelttechnik & Ingenieure и американская Dow).

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Тэги: ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, СПГ, AXPO


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]