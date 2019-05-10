Shell и Axpo бронируют мощности будущего терминала СПГ в Гамбурге

Швейцарская компания Axpo стала еще одним будущим клиентом проектируемого терминала СПГ на севере Германии German LNG Terminal GmbH, подписав основные условия контракта на пользование мощностями терминала, говорится в сообщении проектной компании.
В феврале консорциум сообщил о подписании соглашения о бронировании "существенного" объема мощностей с неназванным "глобальным СПГ-игроком". По данным издания Interfax Global Natural Gas Daily, речь идет о компании Shell. Англо-голландский концерн несколько лет вел переговоры с "Газпромом" (MOEX:GAZP) об участии в строительстве завода СПГ на Балтике, но в марте "Газпром" объявил, что будет строить завод СПГ с другим партнером - российской компанией "РусГазДобыча".
Первое соглашение о бронировании мощностей German LNG Terminal GmbH подписала с германской RWE.
Новые соглашения с будущими клиентами увеличивают вероятность принятия окончательного инвестиционного решения по проекту, которое по-прежнему намечено принять до конца 2019 года. В этом случае он должен заработать в четвертом квартале 2022 года.
Мультисервисный СПГ-терминал (включая импортные и малотоннажные операции) планируется расположить в Брунсбюттеле на Эльбе вблизи Гамбурга. Мощность - 8 млрд куб. м в год. Партнеры по проекту - Gasunie LNG Holding B.V., Oiltanking GmbH и Vopak LNG Holding B.V.
В Германии также готовятся проекты плавучего терминала на 10 млрд куб. м в год компании Uniper в Вильгельмсхафене (он уже назвал одним из своих будущих клиентов американскую ExxonMobil) и наземный терминал в порту Штаде на 4-5 млрд куб. м в год (участники проекта LNG Stade - девелопер Umwelttechnik & Ingenieure и американская Dow).
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