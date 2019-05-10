Ильхам Алиев назначил персональную пенсию Президента ряду деятелей культуры

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился в понедельник о назначении персональной пенсии Президента республики ряду деятелей культуры и искусств, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, личная пенсия Президента назначена Агасалим Абдуллаев, Музаффар Агамализаде, Акиф Исламзаде, Саида Гулиева, Фирангиз Муталлимова, Земфира Нариманова и Ильхам Рагимли.

Президентские пенсии назначены за заслуги в развитии культуры Азербайджана.

А. Мамедов