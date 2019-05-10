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Культура 10.05.2019 18:39

Ильхам Алиев назначил персональную пенсию Президента ряду деятелей культуры

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился в понедельник о назначении персональной пенсии Президента республики ряду деятелей культуры и искусств, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, личная пенсия Президента назначена Агасалим Абдуллаев, Музаффар Агамализаде, Акиф Исламзаде, Саида Гулиева, Фирангиз Муталлимова, Земфира Нариманова и Ильхам Рагимли.

Президентские пенсии назначены за заслуги в развитии культуры Азербайджана.

А. Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КУЛЬТУРА, ПЕНСИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]