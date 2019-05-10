Главой совета директоров LME назначена Гайя Хоэй Эванс - первая женщина на этом посту

Председателем совета директоров Лондонской биржи металлов (LME) станет Гайя Хоэй Эванс, она сменит на этом посту Брайана Бендера, покидающего совет директоров в декабре текущего года.
Впервые за 142-летнюю историю LME совет директоров биржи возглавит женщина.
Г.Хоэй Эванс имеет более чем 30-летний опыт в сфере финансовых услуг, международных рынков капитала и финансового регулирования, говорится в сообщении LME. В ее послужном списке работа в Управлении финансовых услуг (Financial Services Authority, FSA), Citi, Barclays Capital. В настоящее время она входит в советы директоров Standard Chartered, Itau BBA International и ConocoPhilips в качестве неисполнительного директора.
Компании финансового и сырьевого секторов в Великобритании стремятся продвигать назначение женщин на руководящие позиции, чтобы не подвергаться обвинениям в гендерной дискриминации и харассменте.
Примерно четверть позиций в высшем руководстве LME в настоящее время занимают женщины. В прошлом месяце биржевой оператор объявил, что намерен увеличивать эту долю за счет продвижения собственных сотрудниц и внешнего найма.
Минфин США расширил санкционный список, связанный с Венесуэлой
Азербайджан полон решимости продолжать сотрудничество с НАТО – Мамедъяров
Президент Азербайджана удостоил Хошбахта Юсифзаде премией Гейдара Алиева
10 человек пострадали в результате столкновения двух «Жигулей» в Азербайджане
5 человек стали жертвами ДТП легковушки с грузовиком в Сумгайыте - МЧС
Ильхам Алиев назначил персональную пенсию Президента ряду деятелей культуры
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
ГААД получит 2 млн манатов на строительство автодороги в Гобустанском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство жилого дома для жителей Гобустана
Граница между Эстонией и Россией должна проходить по линии Тартуского договора с РСФСР 1920 года - глава МИД Эстонии
Венесуэла открыла границы с Бразилией и островом Аруба
Зеленский призывает Раду назначить дату инаугурации на 19 мая
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Гейдар Алиев внес неоценимый вклад в воспитание кадров для органов безопасности, - легендарный разведчик Шамиль Сулейманов
В Баку выступили артисты из Астрахани
В Баку проходит широкомасштабное празднование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР