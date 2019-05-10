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Финансы 10.05.2019 22:30

Главой совета директоров LME назначена Гайя Хоэй Эванс - первая женщина на этом посту

Председателем совета директоров Лондонской биржи металлов (LME) станет Гайя Хоэй Эванс, она сменит на этом посту Брайана Бендера, покидающего совет директоров в декабре текущего года.

Впервые за 142-летнюю историю LME совет директоров биржи возглавит женщина.

Г.Хоэй Эванс имеет более чем 30-летний опыт в сфере финансовых услуг, международных рынков капитала и финансового регулирования, говорится в сообщении LME. В ее послужном списке работа в Управлении финансовых услуг (Financial Services Authority, FSA), Citi, Barclays Capital. В настоящее время она входит в советы директоров Standard Chartered, Itau BBA International и ConocoPhilips в качестве неисполнительного директора.

Компании финансового и сырьевого секторов в Великобритании стремятся продвигать назначение женщин на руководящие позиции, чтобы не подвергаться обвинениям в гендерной дискриминации и харассменте.

Примерно четверть позиций в высшем руководстве LME в настоящее время занимают женщины. В прошлом месяце биржевой оператор объявил, что намерен увеличивать эту долю за счет продвижения собственных сотрудниц и внешнего найма.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, LME, РУКОВОДСТВО, НАЗНАЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]