Пчеловоды Азербайджана получат субсидий на 910,5 тыс. манатов

Пчеловодческие хозяйства Азербайджана, не сумевшие получить субсидии в 2018 году, получат их в 2019 году, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве сельского хозяйства.
«В министерстве сельского хозяйства прошло очередное заседание республиканской комиссии по выдаче субсидий физическим и юридическим лицам занимающихся пчеловодством. На заседании было принято решение о том, чтобы ряд физических и юридических лиц, подавших документы в конце прошлого года, но не сумевшие получить субсидии из-за того, что идентификация пчелиных семей не была завершена, получат субсидии на сумму 910,46 тыс. манатов в 2019 году", - отметили в министерстве.
Данное решение коснется 4,507 пчеловодов и пчеловодческих хозяйств.
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев в марте текущего года издал распоряжение о назначении субсидий сроком на 5 лет (2018-2023гг) для физических и юридических лиц, занимающихся пчеловодством.
Физическим и юрлицам, занимающимся пчеловодством, в течение пяти лет, начиная с 2018 года, установлены субсидии в размере 10 манат за содержание каждой пчелиной семьи.
А. Мамедов
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