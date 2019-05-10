Пчеловоды Азербайджана получат субсидий на 910,5 тыс. манатов

Пчеловодческие хозяйства Азербайджана, не сумевшие получить субсидии в 2018 году, получат их в 2019 году, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве сельского хозяйства.

«В министерстве сельского хозяйства прошло очередное заседание республиканской комиссии по выдаче субсидий физическим и юридическим лицам занимающихся пчеловодством. На заседании было принято решение о том, чтобы ряд физических и юридических лиц, подавших документы в конце прошлого года, но не сумевшие получить субсидии из-за того, что идентификация пчелиных семей не была завершена, получат субсидии на сумму 910,46 тыс. манатов в 2019 году", - отметили в министерстве.

Данное решение коснется 4,507 пчеловодов и пчеловодческих хозяйств.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев в марте текущего года издал распоряжение о назначении субсидий сроком на 5 лет (2018-2023гг) для физических и юридических лиц, занимающихся пчеловодством.

Физическим и юрлицам, занимающимся пчеловодством, в течение пяти лет, начиная с 2018 года, установлены субсидии в размере 10 манат за содержание каждой пчелиной семьи.

А. Мамедов