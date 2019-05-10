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АПК 10.05.2019 19:19

Пчеловоды Азербайджана получат субсидий на 910,5 тыс. манатов

Пчеловодческие хозяйства Азербайджана, не сумевшие получить субсидии в 2018 году, получат их в 2019 году, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве сельского хозяйства.

«В министерстве сельского хозяйства прошло очередное заседание республиканской комиссии по выдаче субсидий физическим и юридическим лицам занимающихся пчеловодством. На заседании было принято решение о том, чтобы ряд физических и юридических лиц, подавших документы в конце прошлого года, но не сумевшие получить субсидии из-за того, что идентификация пчелиных семей не была завершена, получат субсидии на сумму 910,46 тыс. манатов в 2019 году", - отметили в министерстве.

Данное решение коснется 4,507 пчеловодов и пчеловодческих хозяйств.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев в марте текущего года издал распоряжение о назначении субсидий сроком на 5 лет (2018-2023гг) для физических и юридических лиц, занимающихся пчеловодством.

Физическим и юрлицам, занимающимся пчеловодством, в течение пяти лет, начиная с 2018 года, установлены субсидии в размере 10 манат за содержание каждой пчелиной семьи.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ПЧЕЛОВОДЫ, СУБСИДИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]