В Минске ожидают восстановления транзита российской нефти в направлении Украины не ранее 13-14 мая

Транзит кондиционной российской нефти через Белоруссию на Украину и затем в Венгрию и Словакию может возобновиться не ранее 13-14 мая после вытеснения "грязной" нефти из нефтепроводных систем этих стран, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" знакомый с ситуацией источник в нефтяной отрасли.

"Подача кондиционной нефти от ЛПДС "Мозырь" в нефтепровод "Дружба" на территории Украины была возобновлена ранее. Но восстановление транзита через Беларусь в Украину ожидается не ранее 13-14 мая. Это будет зависеть от скорости вытеснения "грязной" нефти из транспортных систем Венгрии и Словакии", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что ОАО "Гомельтранснефть Дружба" 30 апреля прогнозировало восстановление транзита на 60-65% среднегодовой загрузки к 10-11 мая.

"В настоящее время стороны предпринимают все усилия для восстановления транзита российской нефти через Украину", - добавил собеседник агентства.

Он также сообщил, что часть нефтепровода "Дружба" по маршруту Унеча-Мозырь сейчас работает в режиме "одной нитки". Кондиционная нефть продолжает поступать до ЛПДС "Мозырь", далее на территорию Украины прокачка также осуществляется по одной нитке в ограниченном режиме.

По словам собеседника агентства, на территории Белоруссии находится около 130 тыс. тонн некондиционной нефти с повышенным содержанием хлорорганики, которые ранее были извлечены из трубопроводной системы. "Что делать с этой нефтью - сейчас самый большой вопрос. Переговоры с российской стороной на эту тему продолжаются", - сказал источник.

Как сообщалось, АО "Укртранснафта" (УТН) 6 мая заявила о готовности возобновить транзит нефти из РФ в Европейский союз. Между тем, 10 мая первый заместитель генерального директора АО "Укртранснафта" Андрей Пасишник заявил, что "для возобновления транзита в ЕС необходимо освободить хотя бы одну нить "Дружбы" от некондиционной нефти". По его словам, "сейчас место временного хранения этой нефти является предметом переговоров с РФ, очередной раунд которых состоится 14 мая".

Министр энергетики РФ Александр Новак во вторник на заседании правительства сообщил, что ситуация с поставками нефти по трубопроводу "Дружба" после загрязнения нефти в нем хлорорганическими соединениями будет нормализована во второй половине мая.

"Что касается общей нормализации ситуации, мы ожидаем во второй половине мая. Продолжается работа в этом направлении, нормализация подразумевает расчистку по одной нитке в каждом из основных экспортных направлений", - сказал министр.

Концерн "Белнефтехим" 4 мая сообщил о поступлении "чистой" российской нефти на линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Ожидалось, что Мозырский НПЗ приступит к переработке новой партии нефти 6 мая 2019 года. По состоянию на 11 мая завод не сообщал о начале ее переработки.

ЛПДС "Мозырь" является головной станцией нефтепровода "Гомельтранснефть Дружба" с резервуарным парком 200 тыс. куб. м. Нефть со станции поступает на Мозырский НПЗ. Транзитный поток нефти, достигая ЛПДС, разветвляется - в западном направлении на Польшу и Германию, в южном - на Украину, Венгрию, Словакию, Чехию.

Как сообщалось, кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" начала поступать на территорию Беларуси днем 2 мая после того, как 30 апреля Беларусь полностью остановила прокачку нефти для вытеснения загрязненной органическими хлоридами нефти с российского и белорусского участков нефтепровода "Дружба".

По предварительной оценке, общий объем нефти, не соответствующей параметрам качества, в трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши составил примерно 5 млн т.