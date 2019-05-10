Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9083 RUR   0.0261 GBR   2.2109 TRY   0.2766

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.70 -0.42 Brent 70.39 0.02

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 10.05.2019 20:06

В украинской Раде зарегистрирован еще один проект постановления: инаугурацию Зеленского предлагают провести 1 июня

Народный депутат Украины фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняко внес в Верховную Раду проект постановления о проведении инаугурации новоизбранного президента Украины в субботу, 1 июня.

Как сообщается на официальном сайте Верховной Рады, соответствующий документ зарегистрирован в пятницу под №10270-4. "Провести 1 июня 2019 года в 10:00 в зале заседаний Верховной Рады Украины торжественное заседание Верховной Рады Украины по случаю принесения присяги Украинскому народу новоизбранным президентом Украины", - говорится в тексте проекта постановления.

Это уже пятый проект постановления.

Ранее внефракционные народные депутаты Сергей Мищенко и Виктор Балога подали проекты постановлений (№10270 и №10270-1), которыми предложили провести инаугурацию избранного президентом Украины Владимира Зеленского 19 мая. Позже внефракционный народный депутат Виталий Куприй зарегистрировал проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной Рады, посвященного принятию присяги В.Зеленским, 20 мая.

После этого народный депутат Украины фракции "Блок Петра Порошенко" внес проект постановления №10270-3, предусматривающий проведение инаугурации в два этапа: официальный в зале заседаний Рады 19 мая согласно регламенту парламента, а также второй - на НСК "Олимпийский" 3 июня "для обеспечения участия общественности и приглашенных гостей иностранных государств", во время которого новоизбранный президент должен повторно провозгласить присягу украинскому народу и инаугурационную речь.

Согласно украинскому законодательству, торжественное заседание Рады, на котором новоизбранный президент Украины принимает присягу, проводится не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов очередных выборов президента Украины.

Официальные результаты выборов президента Украины были опубликованы в официальном печатном парламентском издании "Голос Украины" 3 мая утром. По итогам второго тура выборов главы Украинского государства избранным президентом Украины стал Владимир Зеленский, результаты которого Центральная избирательная комиссия объявила 30 апреля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, РАДА, ИНАУГУРАЦИЯ


Похожие новости


Зеленский объявлен избранным президентом Украины На Украине в воскресенье пройдет второй тур выборов президента Порошенко заявил об угрозе смены курса Украины и возвращения влияния Порошенко: ситуация с Приватбанком угрожает Украине дефолтом Белоруссия готова усилить свою роль в урегулировании конфликта на Украине - Лукашенко Порошенко придет на "Олимпийский" 19 апреля, если дискуссия с Зеленским не будет совпадать по времени с дебатами в эфире Общественного ТВ - штаб

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]