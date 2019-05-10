Политика ФРС поддерживает сохранение сильных перспектив экономики США - глава ФРБ Нью-Йорка

Перспективы американской экономики остаются сильными, и нынешние параметры денежно-кредитной политики в США будут поддерживать их таковыми, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс.

"Экономика остается на пути устойчивого роста при очень сильном рынке труда и без усиления инфляционного давления, - заявил Дж.Уильямс. - Текущие параметры политики ФРС позволяют экономике двигаться в том же направлении".

"Последние статданные подтверждают, что инфляционное давление остается сдержанным", - отметил Дж.Уильямс. Он добавил, что, если инфляция в США держится устойчиво ниже или выше 2%-ного целевого показателя, Федрезерв принимает это всерьез.

Некоторое ослабление инфляции за последнее время, по его словам, "в основном является нормальной волатильностью статистических данных".

"Я буду внимательно следить за сигналами серьезного отклонения инфляции от целевого уровня", - добавил Дж.Уильямс.

Согласно его оценкам, экономический подъем в США в этом году замедлится примерно до 2,25% после бурного роста в 2018 году.

"Улучшение статданных, касающихся экономической активности, а также усиление подъема в Китае, говорят о снижении краткосрочных рисков для экономики, - заявил Дж.Уильямс. - Это повышает мою уверенность в том, что экономика США остается на пути умеренного роста".

Тем не менее, риски, связанные с ситуацией на зарубежных рынках, сохраняются, отметил он.

"Я особенно бдительно слежу за международной информацией. Торговые споры и сохраняющаяся неопределенность относительно Brexit несут в себе понижательные риски", - считает Дж.Уильямс.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле 2019 года повысились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0,4% в марте, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные министерства труда страны.

Консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост показателя в апреле на 0,4%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Апрельский подъем потребительских цен относительно того же месяца прошлого года составил 2%, ускорившись по сравнению с 1,9% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали усиление инфляции в годовом выражении до 2,1%. Апрельская инфляция в годовом выражении является максимальной с ноября 2018 года.