Цена нефти Brent замедлила рост до $70,56 за баррель

Подъем стоимости Brent замедлился на торгах в пятницу, цена WTI колеблется между ростом и снижением.
Трейдеры оценивают потенциальные последствия эскалации торгового спора США с Китаем, а также сигналы ухудшения ситуации в плане поставок.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:15 в пятницу составила $70,56 за баррель, что на $0,17 (0,24%) выше уровня предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,03 (0,05%) - до $61,73 за баррель.
Как сообщалось, 10 мая в США вступило в силу повышение пошлин на товары китайского экспорта стоимостью $200 млрд в год, которое ожидалось еще с 1 января, но неоднократно откладывалось.
Торговые переговоры США и Китая должны продолжиться в Вашингтоне в пятницу, и эксперты ждут новых сигналов относительно их хода.
"Эскалация торгового спора вернула на рынок опасения, связанные с ослаблением глобального экономического роста, что может привести к ухудшению спроса на нефть", - отмечает старший аналитик Oanda Эдвард Мойя.
"Однако оптимизм, связанный с тем, что сделка между Вашингтоном и Пекином будет в скором времени заключена, все еще выше опасений, что переговоры завершатся полным провалом, и уже очень скоро может появиться финальное соглашение, которое станет фактором поддержки для нефтяного рынка", - говорит эксперт.
"Инвесторы пытаются оценить потенциальные последствия новых шагов США в отношении Китая для экономического подъема, при том, что основное внимание по-прежнему сфокусировано на Иране и его 60-дневном ультиматуме", - цитирует MarketWatch аналитика ActivTrades Карло Альберто Де Каса.
Ранее на этой неделе президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран дает европейским подписантам ядерного соглашения 60 дней на переговоры по выполнению СВПД. "На этот срок Иран останавливает продажу тяжелой воды и обогащенного урана. Если за это время никаких договоренностей достигнуто не будет, в Тегеране откажутся от ограничений по уровню обогащения урана", - заявил Х.Рухани.
Данные агентства Bloomberg, основанные на информации о передвижении танкеров, показали, что Иран в этом месяце еще не отправил ни одного танкера в зарубежные порты.
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