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Внутренняя политика 10.05.2019 20:12

Президент Азербайджана удостоил Хошбахта Юсифзаде премией Гейдара Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев удостоил Хошбахта Юсифзаде премии Гейдара Алиева, сообщает сайт главы государства.

Х. Юсифзаде удостоен премии за особые заслуги в развитии нефтяной сферы Азербайджана.

Х. Юсифзаде является первым вице-президентом компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР).

А. Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕМИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]