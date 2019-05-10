Зеленский призывает Раду назначить дату инаугурации на 19 мая

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с призывом на ближайшем пленарном заседании назначить дату его инаугурации на 19 мая.
"Я обращаюсь к Верховной Раде: на ближайшем заседании вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я, этого требует народ Украины, в интересах которого вы присягали действовать", - говорится в видеобращении В.Зеленского, распространенном в пятницу.
По его словам, парламентарии в настоящее время "действуют исключительно в своих интересах, боятся роспуска Рады и затягивают назначения даты инаугурации".
"Уважаемые депутаты, надеюсь, что за три недели пока вы отдыхали, вы не забыли слова депутатской присяги: выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников... Страна нуждается в нормальной работе всех учреждений", - сказал В.Зеленский.
Как сообщалось, в Раде зарегистрировано уже пять проектов постановления о проведении инаугурации избранного президентом Украины Владимира Зеленского.
Внефракционные народные депутаты Сергей Мищенко и Виктор Балога подали проекты постановлений (№10270 и №10270-1), которыми предложили провести инаугурацию избранного президентом Украины Владимира Зеленского 19 мая. Позже внефракционный народный депутат Виталий Куприй зарегистрировал проект постановления №10270-2 о проведении торжественного заседания Верховной Рады, посвященного принятию присяги В.Зеленским, 20 мая.
После этого народный депутат Украины фракции "Блок Петра Порошенко" внес проект постановления №10270-3, предусматривающий проведение инаугурации в два этапа: официальный в зале заседаний Рады 19 мая согласно регламенту парламента, а также второй - на НСК "Олимпийский" 3 июня "для обеспечения участия общественности и приглашенных гостей иностранных государств", во время которого новоизбранный президент должен повторно провозгласить присягу украинскому народу и инаугурационную речь.
В пятницу народный депутат Украины фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняко внес в Верховную Раду проект постановления №10270-4 о проведении инаугурации новоизбранного президента Украины в субботу, 1 июня.
Минфин США расширил санкционный список, связанный с Венесуэлой
Азербайджан полон решимости продолжать сотрудничество с НАТО – Мамедъяров
Президент Азербайджана удостоил Хошбахта Юсифзаде премией Гейдара Алиева
Главой совета директоров LME назначена Гайя Хоэй Эванс - первая женщина на этом посту
Политика ФРС поддерживает сохранение сильных перспектив экономики США - глава ФРБ Нью-Йорка
В Минске ожидают восстановления транзита российской нефти в направлении Украины не ранее 13-14 мая
10 человек пострадали в результате столкновения двух «Жигулей» в Азербайджане
5 человек стали жертвами ДТП легковушки с грузовиком в Сумгайыте - МЧС
Ильхам Алиев назначил персональную пенсию Президента ряду деятелей культуры
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
ГААД получит 2 млн манатов на строительство автодороги в Гобустанском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство жилого дома для жителей Гобустана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Гейдар Алиев внес неоценимый вклад в воспитание кадров для органов безопасности, - легендарный разведчик Шамиль Сулейманов
В Баку выступили артисты из Астрахани
В Баку проходит широкомасштабное празднование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР