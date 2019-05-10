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Дальнее зарубежье 10.05.2019 21:28

Венесуэла открыла границы с Бразилией и островом Аруба

Каракас вновь открыл границы с Бразилией и Арубой, сообщил, выступая в пятницу в венесуэльском МИД, министр промышленности Венесуэлы Тарек аль-Айсами.

"Мы возобновляем уважительные отношения с братскими странами у наших границ, и надеемся, на то, что неблагоразумие и интервенционистские схемы уйдут в прошлое, и что возобновится дипломатия для того, чтобы вести диалог", - отметил он.

В то же время, по его словам, границы с Колумбией, а также островами Кюрасао и Бонайре пока останутся закрытыми.

Венесуэльские власти закрыли границы с соседними странами в феврале после того, как оппозиция в стране объявила о намерении в обход официального отказа, доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, БРАЗИЛИЯ, ГРАНИЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]