Азербайджан полон решимости продолжать сотрудничество с НАТО – Мамедъяров

Азербайджан и НАТО более 25 лет ведут содержательный диалог в области обеспечения мира и безопасности в евроатлантическом регионе, говорится в статье министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова, опубликованной в официальном журнале МИД по случаю 25-летия присоединения Азербайджана к программе альянса "Партнерство ради мира".
"В этом году мы отмечаем 25 лет с момента присоединения Азербайджана к программе "Партнерство ради мира". Азербайджан позитивно оценивает роль НАТО в поддержке мира и безопасности, в том числе посредством партнерства с государствами, не являющимися членами альянса. В связи с этим мы высоко ценим Программу как усилие, направленное на укрепление безопасности в евроатлантическом регионе общими действиями", - говорится в статье.
В статье отмечено, что за последние 25 лет Азербайджан и НАТО ведут содержательный политический диалог в области обеспечения мира и безопасности в евроатлантическом регионе.
" Этот диалог, отмеченный взаимным уважением и пониманием, в значительной степени способствовал практическому сотрудничеству в различных областях, особенно в области миротворческих операций и оборонных реформ. Продолжающаяся поддержка НАТО политической независимости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана очень важна во многих отношениях. Такая позиция вполне естественна, поскольку сам Альянс основан на этих принципах", - отмечается в статье.
Согласно статье, сегодня партнерство между Азербайджаном и НАТО выходит за рамки традиционной военной сферы и включает в себя широкий круг вопросов реформы сектора безопасности, гражданского чрезвычайного планирования, науки и окружающей среды, гуманитарного разминирования и многое другое.
"Партнерство между Азербайджаном и НАТО является перспективным направлением для будущего прогресса. Новые возникающие проблемы требуют дальнейшего развития этого партнерства. Азербайджан полон решимости продолжать сотрудничество с НАТО в направлении видения создания эффективной безопасности в евроатлантическом регионе, полностью отвечающей интересам безопасности всех государств в соответствии с принципами и целями УставаООНи Рамочным документом "Партнерства ради мира"", - отмечается в статье министра.
А. Мамедов
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